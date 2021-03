Sci alpino, Nadia Delago è campionessa italiana di discesa davanti a Francesca Marsaglia e Laura Pirovano (Di sabato 27 marzo 2021) Nadia Delago è la nuova campionessa italiana di discesa, dopo aver vinto la gara odierna dei Campionati Assoluti di sci alpino 2021. A Santa Caterina Valfurva la ventitreenne nativa di Bressanone ha dominato la scena chiudendo con il tempo di 1:24.41 (in teoria alle spalle della slovena Ilka Stuhec in 1:23.75 che, ovviamente, non ha preso parte alla gara che assegnava il titolo) centrando il suo primo della carriera e precedendo Francesca Marsaglia per 67 centesimi, mentre completa il podio Laura Pirovano distante 69. Quarta posizione finale per Elena Curtoni a 1.21 da Delago, quinta per Federica Sosio a 1.48, mentre è sesta Carlotta Nimue Welf a 2.05. Completano la top ten Sofia Pizzato, settima a ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021)è la nuovadi, dopo aver vinto la gara odierna dei Campionati Assoluti di sci2021. A Santa Caterina Valfurva la ventitreenne nativa di Bressanone ha dominato la scena chiudendo con il tempo di 1:24.41 (in teoria alle spalle della slovena Ilka Stuhec in 1:23.75 che, ovviamente, non ha preso parte alla gara che assegnava il titolo) centrando il suo primo della carriera e precedendoper 67 centesimi, mentre completa il podiodistante 69. Quarta posizione finale per Elena Curtoni a 1.21 da, quinta per Federica Sosio a 1.48, mentre è sesta Carlotta Nimue Welf a 2.05. Completano la top ten Sofia Pizzato, settima a ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? Goggia (Sci Alpino - Discesa) ?? Bassino (Sci Alpino - Gigante) ?? Wierer (Biathlon - Individuale) ?? Pellegrino… - _Carabinieri_ : Altra vittoria tricolore per i #Carabinieri. Al Campionato Italiano Assoluto di Sci Alpino a Livigno (SO), Federic… - chetempochefa : ?? A 22 anni dal suo ritiro, domani a #CTCF da @fabfazio avremo, per un’intervista in esclusiva, Deborah Compagnoni,… - OA_Sport : #3Sci alpino, Nadia #Delago è campionessa italiana di discesa davanti a Francesca #Marsaglia e Laura #Pirovano - Sportflash24 : #Sci alpino: bilancio stagione 2020-21 ? #CoppadelMondo: tutti i podi e le classifiche individuali e a squadre. ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Bonus montagna: maestri di sci, tour operator e agenzie di viaggio possono chiedere un contributo economico dal 29 marzo Da lunedì 29 marzo fino al 30 aprile 2021 , saranno aperte le domande di richiesta di contributo economico dedicate a maestri di sci alpino e di snowboard iscritti all'albo del Collegio Regionale e per le agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, danneggiate dalla mancata apertura delle ...

Bonus Montagna: aperte dal 29 marzo al 30 aprile le domande per maestri di sci, tour operator e agenzie di viaggio Da lunedì 29 marzo fino al 30 aprile 2021 , saranno aperte le domande di richiesta di contributo economico dedicate a maestri di sci alpino e di snowboard iscritti all'albo del Collegio Regionale e per le agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, danneggiate dalla mancata apertura delle ...

Campionati Italiani Children 2021 - Zoncolan - Video Sci Alpino NEVEITALIA.IT Sci alpino, Nadia Delago è campionessa italiana di discesa davanti a Francesca Marsaglia e Laura Pirovano Nadia Delago è la nuova campionessa italiana di discesa, dopo aver vinto la gara odierna dei Campionati Assoluti di sci alpino 2021. A Santa Caterina Valfurva la ventitreenne nativa di Bressanone ha d ...

Quel salto in Siberia: così Miro conquista anche Tomba L'ex fuoriclasse delle nevi fa i complimenti al sedicenne Tabanelli dopo il bronzo ai Mondiali juniores di freestyle. E' il ragazzo che quattro anni ...

Da lunedì 29 marzo fino al 30 aprile 2021 , saranno aperte le domande di richiesta di contributo economico dedicate a maestri die di snowboard iscritti all'albo del Collegio Regionale e per le agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, danneggiate dalla mancata apertura delle ...Da lunedì 29 marzo fino al 30 aprile 2021 , saranno aperte le domande di richiesta di contributo economico dedicate a maestri die di snowboard iscritti all'albo del Collegio Regionale e per le agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, danneggiate dalla mancata apertura delle ...Nadia Delago è la nuova campionessa italiana di discesa, dopo aver vinto la gara odierna dei Campionati Assoluti di sci alpino 2021. A Santa Caterina Valfurva la ventitreenne nativa di Bressanone ha d ...L'ex fuoriclasse delle nevi fa i complimenti al sedicenne Tabanelli dopo il bronzo ai Mondiali juniores di freestyle. E' il ragazzo che quattro anni ...