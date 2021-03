Sci alpino: Dominik Paris campione italiano di discesa (Di sabato 27 marzo 2021) Sulla “Compagnoni” di Santa Caterina Valfurva arriva il primo titolo nazionale di discesa libera in carriera per Dominik Paris, dopo i tre scudetti già conquistati in superG nel 2009, 2013 e 2017. Il 31enne Carabiniere della Val d’Ultimo chiude la gara con il tempo di 1’20?36, precedendo per 39 centesimi Christof Innerhofer, portacolori delle Fiamme Gialle, e per 77 Matteo Marsaglia, alfiere dell’Esercito. Giù dal podio Emanuele Buzzi, staccato di 92 centesimi dal vincitore, e Federico Simoni, quinto a 1?50. Completano la top ten di questi Assoluti Pietro Zazzi a 1?64, Mattia Cason a 1?89, Federico Paini a 1?90, Nicolò Molteni a 2?01 e Davide Filippi a 2?19. Maximilian Ranzi, 20enne del Vigiljoch, si aggiudica il GP Italia Giovani, grazie all’11esimo posto assoluto, davanti al 18enne delle Fiamme Oro Marco Abbruzzese, tredicesimo ... Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) Sulla “Compagnoni” di Santa Caterina Valfurva arriva il primo titolo nazionale dilibera in carriera per, dopo i tre scudetti già conquistati in superG nel 2009, 2013 e 2017. Il 31enne Carabiniere della Val d’Ultimo chiude la gara con il tempo di 1’20?36, precedendo per 39 centesimi Christof Innerhofer, portacolori delle Fiamme Gialle, e per 77 Matteo Marsaglia, alfiere dell’Esercito. Giù dal podio Emanuele Buzzi, staccato di 92 centesimi dal vincitore, e Federico Simoni, quinto a 1?50. Completano la top ten di questi Assoluti Pietro Zazzi a 1?64, Mattia Cason a 1?89, Federico Paini a 1?90, Nicolò Molteni a 2?01 e Davide Filippi a 2?19. Maximilian Ranzi, 20enne del Vigiljoch, si aggiudica il GP Italia Giovani, grazie all’11esimo posto assoluto, davanti al 18enne delle Fiamme Oro Marco Abbruzzese, tredicesimo ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? Goggia (Sci Alpino - Discesa) ?? Bassino (Sci Alpino - Gigante) ?? Wierer (Biathlon - Individuale) ?? Pellegrino… - _Carabinieri_ : Altra vittoria tricolore per i #Carabinieri. Al Campionato Italiano Assoluto di Sci Alpino a Livigno (SO), Federic… - chetempochefa : ?? A 22 anni dal suo ritiro, domani a #CTCF da @fabfazio avremo, per un’intervista in esclusiva, Deborah Compagnoni,… - Campioni_cn : Sci alpino - Fabio Allasina, talento e sacrificio per continuare a crescere: 'Pretendo sempre molto da me' - zazoomblog : Sci Alpino Assoluti 2021: Nadia Delago campionessa italiana di discesa libera - #Alpino #Assoluti #2021: #Nadia -