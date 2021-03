Sci Alpino, Assoluti 2021: Nadia Delago campionessa italiana di discesa libera (Di sabato 27 marzo 2021) Nadia Delago ha vinto la discesa libera femminile agli Assoluti di sci Alpino di Santa Caterina Valfurva. La 24enne gardendese delle Fiamme Oro Moena, giunta sul traguardo al secondo posto con un ritardo di 66 centesimi dalla ex campionessa del mondo slovena Ilka Stuhec, si è imposta nell’ordine d’arrivo valevole per la graduatoria tricolore, conquistando il primo titolo assoluto in carriera. Alle sue spalle Francesca Marsaglia (terza a 1?33 dalla vincitrice) e Laura Pirovano, quarta a 1?35. Fuori dal podio tricolore Elena Curtoni, Federica Sosio, Carlotta Welf, Sofia Pizzato, Carlotta Da Canal, Vicky Bernardi ed Elisa Schranzhofer. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021)ha vinto lafemminile aglidi scidi Santa Caterina Valfurva. La 24enne gardendese delle Fiamme Oro Moena, giunta sul traguardo al secondo posto con un ritardo di 66 centesimi dalla exdel mondo slovena Ilka Stuhec, si è imposta nell’ordine d’arrivo valevole per la graduatoria tricolore, conquistando il primo titolo assoluto in carriera. Alle sue spalle Francesca Marsaglia (terza a 1?33 dalla vincitrice) e Laura Pirovano, quarta a 1?35. Fuori dal podio tricolore Elena Curtoni, Federica Sosio, Carlotta Welf, Sofia Pizzato, Carlotta Da Canal, Vicky Bernardi ed Elisa Schranzhofer. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : ?? Goggia (Sci Alpino - Discesa) ?? Bassino (Sci Alpino - Gigante) ?? Wierer (Biathlon - Individuale) ?? Pellegrino… - _Carabinieri_ : Altra vittoria tricolore per i #Carabinieri. Al Campionato Italiano Assoluto di Sci Alpino a Livigno (SO), Federic… - chetempochefa : ?? A 22 anni dal suo ritiro, domani a #CTCF da @fabfazio avremo, per un’intervista in esclusiva, Deborah Compagnoni,… - sportface2016 : #SciAlpino, Nadia #Delago vince discesa libera agli #Assoluti 2021: i risultati - OA_Sport : #3Sci alpino, Nadia #Delago è campionessa italiana di discesa davanti a Francesca #Marsaglia e Laura #Pirovano -