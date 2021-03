Sblocco concorsi a metà aprile, a dirlo Brunetta. La scuola attende il via: concorsi ordinari docenti, insegnanti religione cattolica, TFA sostegno (Di sabato 27 marzo 2021) Secondo quanto annunciato dal Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, è in arrivo un decreto semplificazioni entro la metà di aprile in cui si affronterà, tra le altre cose, il tema dei concorsi. Una norma attesa che potrebbe arrivare anche con il prossimo decreto Covid e che punterà a far ripartire i concorsi fermati dalla pandemia in sicurezza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 marzo 2021) Secondo quanto annunciato dal Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato, è in arrivo un decreto semplificazioni entro ladiin cui si affronterà, tra le altre cose, il tema dei. Una norma attesa che potrebbe arrivare anche con il prossimo decreto Covid e che punterà a far ripartire ifermati dalla pandemia in sicurezza. L'articolo .

Advertising

renatobrunetta : Non possiamo correre il rischio di desertificare la #PA: subito nuovi reclutamenti più semplificati, superando i vi… - orizzontescuola : Sblocco concorsi a metà aprile, a dirlo Brunetta. La scuola attende il via: concorsi ordinari docenti, insegnanti r… - ciccian : RT @giuglia_g: l'impatto di Madame sullo sblocco dei concorsi - giuglia_g : l'impatto di Madame sullo sblocco dei concorsi - MetaSociale : LAVORO Brunetta e Carfagna indicano un modello da seguire per assunzioni rapide... -