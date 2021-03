Sassuolo | Carnevali non ha dubbi | “Berardi? Abbiamo sempre avuto la stessa intenzione”

Leggi su mediagol

(Di sabato 27 marzo 2021) Parola a Giovanni, Locatelli: “Il gol alla Juventus emozione unica, l’addio al Milan devastante”. E su De Zerbi..L'amministratore delegato delsi è così espresso, in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, dopo il gol dicon la squadra di Mancini: "È un ragazzo eccezionale e le parole del patron Squinzi, che voleva farne un simbolo del, stanno diventando realtà. Quando ha segnato, ho esultato. Domenico aveva fatto bene anche in precedenza con la Nazionale e in azzurro si sta confermando sui grandi livelli toccati in queste stagioni con il. E' un campione e ora tutti se ne rendono conto".ha poi parlato anche del futuro dell’esterno offensivo classe 1994, autore di 11 gol e 5 assist in ...