SARDEGNA ULTIMA PER I VACCINI? IL PRESIDENTE SOLINAS: "ASSOLUTA MISTIFICAZIONE" (Di sabato 27 marzo 2021) . Nell'Isola sono state inoculate il 77,5% delle dosi ricevute. "Siamo davanti a una ASSOLUTA MISTIFICAZIONE. In questo momento la SARDEGNA ha inoculato il 77,5% delle dosi ricevute e se si dice che l'Isola è ULTIMA per dosi somministrate si prende in esame solo il dato degli over 80, ma si trascura il fatto che all'inizio abbiamo realizzato il 100% di vaccinazioni nel personale sanitario (oltre 41mila persone) e oltre il 75% delle forze dell'ordine". Sono queste le parole del PRESIDENTE della Regione Christian SOLINAS a proposito dei ritardi nella campagna di vaccinazione. Il governatore ha ricordato che "le linee guida mai revocate prevedono che vi sia il mantenimento di una scorta del 30% per garantire le seconde inoculazioni, perché le compagnie produttrici hanno annunciato tagli ...

