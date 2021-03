Sara Gay Forden ed il libro che ha ispirato “House of Gucci” (Di sabato 27 marzo 2021) Una storia vera, appassionante e vissuta quella che ha incollato milioni di telespettatori davanti ai media. L’omicidio di Maurizio Gucci, non ha interessato solo l’Italia. La giornalista Sara Gay Forden, ha scritto un libro sulla vicenda, dal quale il film trae il proprio titolo: “House of Gucci.” Di cosa parla il libro di Sara Gay Forden? Il libro ripercorre la storia di Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci. Il loro incontro, il matrimonio non ben visto da tutti ed infine, l’uccisione di Gucci. Non a caso, Sara Gay Forden, in copertina ha scritto: “una sensazionale storia di omicidio, follia, glamour ed avidità.” Ma partiamo per gradi dagli ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Una storia vera, appassionante e vissuta quella che ha incollato milioni di telespettatori davanti ai media. L’omicidio di Maurizio, non ha interessato solo l’Italia. La giornalistaGay, ha scritto unsulla vicenda, dal quale il film trae il proprio titolo: “of.” Di cosa parla ildiGay? Ilripercorre la storia di Patrizia Reggiani e Maurizio. Il loro incontro, il matrimonio non ben visto da tutti ed infine, l’uccisione di. Non a caso,Gay, in copertina ha scritto: “una sensazionale storia di omicidio, follia, glamour ed avidità.” Ma partiamo per gradi dagli ...

