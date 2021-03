San Ruperto | il santo irlandese patrono di Salisburgo

(Di sabato 27 marzo 2021) Oggi, 27 marzo, si ricorda San. dei monaci irlandesi itineranti, che fonda ail primo monastero, la città austriaca, nota per aver dato i natali al musicista Wolfgang Amadeus Mozart, ha comesan, che la Chiesa ricorda oggi, 27 marzo. Sannell’iconografia cristiana viene raffigurato, oltre che con il bastone, anche con una saliera o un barile carico di sale. La città, infatti, si trova vicino a miniere di sale, da cui il suo nome,, oltre ad essere festeggiato comelocale, viene ricordato anche nel suo Paese di origine, l’Irlanda, dove è nato, tra le fine del 600 e l’inizio del 700 dopo Cristo. San...

Oggi 27 marzo la Chiesa cattolica celebradi Salisburgo, vescovo del VII secolo.di Salisburgo: vita del Santo del 27 marzonacque in una nobile famiglia di origini irlandesi alla fine del VII secolo. Era ...Si celebrano i Santi Augusta di Serravalle,di Salisburgo e Giovanni di Licopoli. Leggi ...Scozia 1309 " Papa Clemente V scomunica tutti i veneziani con la sua bolla In Omnem 1416 " Nasce...San Ruperto, ricordato oggi dalla Chiesa cattolica, è considerato il fondatore della città austriaca di Salisburgo. Vissuto nel secolo VIII, discendeva dal casato dei Robertingi, una nobile famiglia ...San Ruperto è ricordato come il "ri-fondatore" di Salisburgo, poiché fu grazie al suo apostolato che la città ritornò alla vita dopo un periodo buio di decadenza. Vissuto nell'VIII secolo, questo ...