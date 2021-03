Salvini si traveste da Trump e tenta di destabilizzare il governo | ' Riaperture dopo Pasqua'

Advertising

Biofafafa : RT @globalistIT: - globalistIT : - SereJules : @MarcoStac Che poi capisco che possa sembrare esagerato. Ma è un generale. Sono anni che Salvini si traveste da qua… - FerroFiordi : @Emanuele676 @mante Il buffone che andava in giro con le divise militari e poliziesche senza averne alcun diritto è… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini traveste

Corriere dell'Umbria

outstream Ovviamentepensa che tutti siano imbecilli: se ci sono le condizioni tutti vogliono riaprire. Il problema è che non ci sono e difficilmente ci saranno dopo Pasqua visto che negli ...Si avvicina Carnevale.sida europeista.Già ieri il premier lo aveva bacchettato dicendo che aperture e chiusure ci saranno in base all'andamento della pandemia. Ma il leader della Lega teme la concorrenza della Meloni ...Andrea Scanzi ci sta proprio male. Non per il Covid , dal quale si è vaccinat o dopo averlo ridicolizzato giusto un anno fa . Ma per ...