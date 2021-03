Salvini contro il suo stesso Governo | ora che si fa?

(Di sabato 27 marzo 2021) Continua la diatriba tra Matteoe ilsostenuto dalla stessa Lega. C’è un nuovo provvedimento a creare discordia. Matteo(Getty Images)Stiamo vivendo uno dei momenti più difficili della nostra storia. Il covid imperversa nelle nostre strade e la campagna vaccinale rallenta invece di accelerare. Proprio per questo ilDraghi slemberebbe orientato a prorogare le attuali restrizioni anche dopo Pasqua. L’idea sarebbe quella di attendere quantomeno inizio maggio e nel frattempo di cominciare la riapertura delle scuole sino alla prima media. Poco fa il Ministro Speranza, in un post su Facebook ha così affermato: “Siamo a 250mila somministrazioni al giorno e dobbiamo fare ogni sforzo per arrivare a mezzo milioni di iniezioni. Lavorando uniti ce la faremo”. L’obiettivo, infatti, ...

Advertising

pfmajorino : Dopo un dibattito televisivo leggo: 'smettila di attaccare la Lombardia' 'sei contro i lombardi'. Aprite gli occhi.… - fattoquotidiano : Letta: “No all’ampliamento”. Iv s’arrabbia. In Regione nuova alleanza [di Giacomo Salvini] - LegaSalvini : MATTEO SALVINI CONTRO LE RESTRIZIONI DOPO PASQUA: 'IMPENSABILE' 'Riaprire dove si può dal 7 aprile, ok della Lega i… - Giulia08390249 : RT @CesareSacchetti: La narrazione falsa dei media è 'aperturisti', Salvini, contro rigoristi, Draghi. È la solita messinscena. Salvini da… - angelomommi : RT @catlatorre: Quando sentirete Meloni e Salvini parlare di 'difesa dell'Italia' ricordate anche questa: ieri al Parlamento UE hanno votat… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini contro

Il Foglio

'Può l'autore di post volgari e minacciosi@AzzolinaLucia fare il collaboratore del sottosegretario #Sasso all'Istruzione? Per la Lega sì. Un fatto gravissimo del quale deve immediatamente occuparsi @matteosalvinimi'. Lo scrive su ...'Abbiamo discusso sugli interventiil rischio idrogeologico e per la manutenzione delle ...per investimenti su opere pubbliche di messa in sicurezza voluti dalla Lega e da Matteo, e ...Roma, 27 mar (Adnkronos) - 'Può l’autore di post volgari e minacciosi contro @AzzolinaLucia fare il collaboratore del sottosegretario #Sasso ...Allo studio anche un decreto per intervenire contro gli operatori sanitari no vax. E sulle chiusure il premier risponde a Salvini: “Le chiusure sono pensabili o impensabili solo in base ai dati che ...