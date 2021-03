Salto con gli sci: cancellata la gara a squadre a Planica, troppo vento (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo 19 salti, a causa del forte vento trasversale, è stato deciso di cancellare la gara a squadre sul trampolino di volo di Planica valida per la Coppa del Mondo 2020-2021. Una lunga interruzione, con vari apripista coinvolti, ha preceduto il momento dell’annullamento dell’intera competizione odierna. Al momento dello stop si era nel corso della terza serie, avrebbe dovuto saltare il giapponese Yukiya Sato ed era appena terminata la prima prova dello svizzero Simon Ammann. Il miglior Salto era stato dell’austriaco Daniel Huber, che aveva fatto registrare un punteggio di 219.8 spingendosi fino a 236 metri. Nel complesso, invece, in testa si era portata la Russia, anche se mancavano tutte le grandi potenze all’appello della terza rotazione. Il suo punteggio era di 485.1. Prendendo in considerazione le ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo 19 salti, a causa del fortetrasversale, è stato deciso di cancellare lasul trampolino di volo divalida per la Coppa del Mondo 2020-2021. Una lunga interruzione, con vari apripista coinvolti, ha preceduto il momento dell’annullamento dell’intera competizione odierna. Al momento dello stop si era nel corso della terza serie, avrebbe dovuto saltare il giapponese Yukiya Sato ed era appena terminata la prima prova dello svizzero Simon Ammann. Il migliorera stato dell’austriaco Daniel Huber, che aveva fatto registrare un punteggio di 219.8 spingendosi fino a 236 metri. Nel complesso, invece, in testa si era portata la Russia, anche se mancavano tutte le grandi potenze all’appello della terza rotazione. Il suo punteggio era di 485.1. Prendendo in considerazione le ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: Salto con gli sci: il vento ferma la gara a squadre di Planica, domani il gran finale #27Marzo - neveitalia : Salto con gli sci: il vento ferma la gara a squadre di Planica, domani il gran finale #27Marzo… - OA_Sport : Il vento non consente il completamento della gara a squadre di Planica - _paoo__ : Io capisco che voi vogliate la laurea di Eda, anzi pure io la voglio per carità, ma non ha senso un altro salto tem… - caterinapac : @markorusso69 @mariolavia In salto triplo con avvolgimento a spirale traversa, cuneo, quadruplo carpiato, vite anti… -