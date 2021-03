Sabato è stato il primo giorno di vaccinazione per i volontari protezione civile (Di sabato 27 marzo 2021) “Vaccinati i volontari della protezione civile regionale, circa un migliaio. Si tratta di un obiettivo importante per mettere in sicurezza chi è impegnato in prima linea nelle attività di contrasto al Covid-19: nella logistica, nella distribuzione dei farmaci, offrendo assistenza alle persone e contribuendo a mantenere la migliore organizzazione nei centri vaccinali”. Lo ha affermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, presente al primo giorno di inoculazione dei volontari, nel centro vaccinale predisposto all’ente Udine e Gorizia fiere spa in via della Vecchia Filatura a Martignacco, accompagnato dal direttore generale dell’Asufc, Massimo Braganti, dal direttore generale della protezione civile Fvg, ... Leggi su udine20 (Di sabato 27 marzo 2021) “Vaccinati idellaregionale, circa un migliaio. Si tratta di un obiettivo importante per mettere in sicurezza chi è impegnato in prima linea nelle attività di contrasto al Covid-19: nella logistica, nella distribuzione dei farmaci, offrendo assistenza alle persone e contribuendo a mantenere la migliore organizzazione nei centri vaccinali”. Lo ha affermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, presente aldi inoculazione dei, nel centro vaccinale predisposto all’ente Udine e Gorizia fiere spa in via della Vecchia Filatura a Martignacco, accompagnato dal direttore generale dell’Asufc, Massimo Braganti, dal direttore generale dellaFvg, ...

Ultime Notizie dalla rete : Sabato stato Chi è Sangiovanni: età, lavoro, vita privata del cantante del serale di Amici ...il suo nome d'arte Sangiovanni giocando con l'appellativo "Santo" visto che gli è sempre stato ... è uno degli allievi che partecipa al serale in onda dal 20 marzo 2021 il sabato in prima serata nella ...

Diretta/ Sassari Cremona (26 - 29) streaming video tv: ritmi altissimi ... magari non così dominanti ma comunque di impatto, o se il match del PalaRadi sia stato un ... Alessandro Nicolini e Sergio Noce, si gioca alle ore 20:00 di sabato 27 marzo presso il PalaSerradimigni: ...

Bollettino covid Milano e Lombardia sabato 27 marzo: 46 ricoveri in terapia intensiva MilanoToday.it GATTUSO, Possibile scambio panchine con S. Inzaghi Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per commentare anche il possibile "scambio" di allenatori tra Napoli e Lazio: "Non è una cosa fuori ...

MotoGP Qatar, Joan Mir: "Soffriamo in frenata"“Non sono scontento” È stato un sabato piuttosto difficile quelllo vissuto da Joan Mir: il campione del mondo, sanzionato con 1000 euro di multa a fine Qualifiche, per essere partito quando la pit lane era ancora chiusa, ...

