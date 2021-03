Russia-Slovenia, Ilicic riduce le distanze: suo il gol del 2-1 (VIDEO) (Di sabato 27 marzo 2021) Ci pensa l’attaccante dell’Atalanta Josip Ilicic a riportare in partita la Slovenia contro la Russia nel match di qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. E lo ha fatto con un capolavoro: sugli sviluppi di una verticalizzazione di Zajc, Ilicic si è coordinato e col mancino ha trovato l’angolo irraggiungibile per il portiere avversario. Un gol tutto ‘italiano’ che riporta in partita la Slovenia. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) Ci pensa l’attaccante dell’Atalanta Josipa riportare in partita lacontro lanel match di qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. E lo ha fatto con un capolavoro: sugli sviluppi di una verticalizzazione di Zajc,si è coordinato e col mancino ha trovato l’angolo irraggiungibile per il portiere avversario. Un gol tutto ‘italiano’ che riporta in partita la. SportFace.

Advertising

RadioAirplay_it : #unmilionedicosedadirti di @MetaErmal è trasmesso dalle #radio di 14 paesi del mondo ?????? Bulgaria-Croazia-Congo-… - AleBaroAB : Ecco il golazo di #Ilicic a riaprire Russia-Slovenia dopo la doppietta di Dzyuba... - AleBaroAB : A fine 1o tempo, Russia-Slovenia 2-1, doppietta di Dzyuba e poi golazo di Ilicic dal limite dell'area! Per ora tutt… - matteoconti222 : Si inizia bene.... Como 1.5 casa quota 2 bene, un po’ di paura per il 2-5 di Russia- Slovenia - sportli26181512 : Qual. Mondiali 2022 LIVE: Russia-Slovenia 0-0, in campo il Montenegro. Alle 18 Croazia, Olanda e Turchia: Proseguon… -