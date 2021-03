Ron Moore al lavoro sulla serie tratta da A Court of Thorns and Roses, saga scritta da Sarah J. Maas (Di sabato 27 marzo 2021) La saga fantasy A Court of Thorns and Roses potrebbe diventare una serie tv: Ron Moore al lavoro sull'adattamento deii libri di Sarah J. Maas. A Court of Thorns and Roses, la saga letteraria ideata da Sarah J. Maas, diventerà una serie tv e il progetto può contare sul contributo dell'esperto Ron Moore. Hulu ha infatti approvato lo sviluppo del progetto e il filmmaker, che ha recentemente portato al successo l'adattamento televisivo dei romanzi di Outlander scritti da Diana Gabaldon, collaborerà alla sua realizzazione con 20th Television. Il pilot sarà scritto da Ron Moore e ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 marzo 2021) Lafantasy Aofandpotrebbe diventare unatv: Ronalsull'adattamento deii libri diJ.. Aofand, laletteraria ideata daJ., diventerà unatv e il progetto può contare sul contributo dell'esperto Ron. Hulu ha infatti approvato lo sviluppo del progetto e il filmmaker, che ha recentemente portato al successo l'adattamento televisivo dei romanzi di Outlander scritti da Diana Gabaldon, collaborerà alla sua realizzazione con 20th Television. Il pilot sarà scritto da Rone ...

dimvitri : acotar diventerà una serie tv e ci sarà ron moore (outlander) come creator mhhh mi sa che è giunto il momento di in… - bookswhisper9 : La serie di acotar non so proprio come prenderla, soprattutto con Ron Moore a lavorarci non lo so sono confusa -