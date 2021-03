Roma, blitz in casa dei coniugi ‘pusher’. I residenti: «Eravamo in ostaggio di questa gente» (Di sabato 27 marzo 2021) Una vera e propria base di spaccio in un appartamento “insospettabile” in via Introdacqua, nel quartiere Romano La Rustica. L’attività di spaccio aveva portato allo stremo i residenti, che si sentivano in ostaggio di queste persone. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, con la collaborazione dei colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina, sono riusciti a bloccare i pusher: un 23enne ed una donna di 32 anni entrambi Romani ed incensurati. Le indagini L’appartamento in questione era stato notato dai Carabinieri in diverse occasioni prima del blitz: la prima volta quando due uomini – un Romano di 56 anni (con precedenti specifici) ed un 35enne di Formia (incensurato) – dopo essersi visti con il 23enne all’esterno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 marzo 2021) Una vera e propria base di spaccio in un appartamento “insospettabile” in via Introdacqua, nel quartiereno La Rustica. L’attività di spaccio aveva portato allo stremo i, che si sentivano indi queste persone. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di, con la collaborazione dei colleghi del Nucleo Operativo della CompagniaCasilina, sono riusciti a bloccare i pusher: un 23enne ed una donna di 32 anni entrambini ed incensurati. Le indagini L’appartamento in questione era stato notato dai Carabinieri in diverse occasioni prima del: la prima volta quando due uomini – unno di 56 anni (con precedenti specifici) ed un 35enne di Formia (incensurato) – dopo essersi visti con il 23enne all’esterno ...

