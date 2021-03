Roma, 21enne muore stroncata da un’overdose: era nell’appartamento di un uomo agli arresti domiciliari per droga (Di sabato 27 marzo 2021) Tragedia a Roma, dove una ragazza italiana di 21 anni è stata trovata morta in un appartamento in via Vibio Mariano. Stando alla ricostruzione degli investigatori, lei, identificata per U.M, si trovava a casa di un cittadino siriano che è agli arresti domiciliari perché deve scontare sei mesi per reato di sostanze stupefacenti. La giovane è deceduta alle 13.30 di oggi come da referto del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, per “overdose di sostanze non identificate“. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia per capire cosa è accaduto e chi eventualmente le ha venduto la droga. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 marzo 2021) Tragedia a, dove una ragazza italiana di 21 anni è stata trovata morta in un appartamento in via Vibio Mariano. Stando alla ricostruzione degli investigatori, lei, identificata per U.M, si trovava a casa di un cittadino siriano che èperché deve scontare sei mesi per reato di sostanze stupefacenti. La giovane è deceduta alle 13.30 di oggi come da referto del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, per “overdose di sostanze non identificate“. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia per capire cosa è accaduto e chi eventualmente le ha venduto la. su Il Corriere della Città.

