Ritorno di fiamma fra Dayane Mello e Mario Balotelli? L'indiscrezione (Di sabato 27 marzo 2021) Dayane Mello si sta frequentando di nuovo con Mario Balotelli? È L'indiscrezione riportata dall'influencer Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. Recentemente la modella brasiliana ha dichiarato di essere innamorata e nell'ultima settimana del Grande Fratello Vip – dove si è classificata quarta – aveva confessato di avere una persona fuori ad aspettarla. Negli ultimi giorni … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Surrealetutto : @joyflower__ Magari non dura è un semplice ritorno di fiamma - bizarredJackE : Io cmq questo ritorno di fiamma con sto tipo non me lo meritavo #exrosmello - VentagliP : RT @blackbart6996: Da un anno ho nell'anima la primavera e il verde ritorno del dolce fiorile, come una fiamma che avvolga una fiamma, al m… - sportal_it : Chelsea, ritorno di fiamma per Romelu Lukaku - blackbart6996 : Da un anno ho nell'anima la primavera e il verde ritorno del dolce fiorile, come una fiamma che avvolga una fiamma,… -