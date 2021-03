Ritardi nei vaccini, il presidente Solinas: 'La Sardegna è in linea con il piano' (Di sabato 27 marzo 2021) (Visited 120 times, 120 visits today) Notizie Simili: Obesità, sull'isola circa 100mila pazienti ma meno… A Olbia parte la campagna di vaccinazione per gli… Alta adesione degli anziani ... Leggi su galluraoggi (Di sabato 27 marzo 2021) (Visited 120 times, 120 visits today) Notizie Simili: Obesità, sull'isola circa 100mila pazienti ma meno… A Olbia parte la campagna di vaccinazione per gli… Alta adesione degli anziani ...

Advertising

amendolaenzo : La pandemia ha mostrato i ritardi europei negli investimenti per ricerca e sviluppo tecnologico. “L’impresa Europa”… - carloarbini51 : RT @amendolaenzo: La pandemia ha mostrato i ritardi europei negli investimenti per ricerca e sviluppo tecnologico. “L’impresa Europa” deve… - FumaSilvia : La pretesa del rigore solo dalla parte e a carico dei cittadini semplicemente non è accettabile Errori nei calcoli… - GuidoDellOmo : RT @guidoolimpio: 1.4 Esperto danese a CNN su Suez. - Cause incidente: aspettiamo dettagli, crede a confluenza di fattori e non ad uno solo… - fedram67 : RT @guidoolimpio: 1.4 Esperto danese a CNN su Suez. - Cause incidente: aspettiamo dettagli, crede a confluenza di fattori e non ad uno solo… -