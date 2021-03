Risolto il giallo dei cadaveri in strada | erano ladri investiti dal rapinato

Advertising

globalistIT : - rep_milano : Telecamere e time code, risolto il giallo del rogo nell'impianto di riciclo carta: 'Non l'ecomafia ma un concorrent… - Antetempo : @Ted0foro @Felix68852709 @ve10ve @the_highsparrow Non è così difficile ricordare che dalla nascita del governo gial… - 2009Daria : RT @RaiNews: Una rapina finita nel sangue - Mariodarkmatter : RT @RaiNews: Una rapina finita nel sangue -

Ultime Notizie dalla rete : Risolto giallo

ildei cadaveri trovati nella serata di venerdì nel Napoletano, sulla via Antica Consolare Campana che congiunge Marano a Villaricca. A speronare e uccidere Domenico Romano, 39 anni, e ...E' statoildei due cadaveri trovati in strada a Marano, comune del napoletano. Ha confessato tutto quanto Giuseppe Greco, 25 anni, incensurato, figlio di un uomo con precedenti per traffico di ...Risolto il giallo dei due cadaveri trovati in strada a Marano di Napoli: G. G., 25 anni, vittima di una rapina da parte di due individui a bordo di uno scooter, li ha speronati e travolti con l'auto.Risolto il giallo dei cadaveri trovati nella serata di venerdì nel Napoletano, sulla via Antica Consolare Campana che congiunge Marano a Villaricca. A speronare e uccidere Domenico Romano, 39 anni, e ...