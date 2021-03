Riprendono le attività lavorative legate agli animali domestici

Advertising

DividendProfit : Saipem, riprendono progressivamente attività progetto Mozambique LNG - DividendProfit : Saipem, riprendono progressivamente attività progetto Mozambique LNG - palermomaniait : Al Giglio di Cefalù, riprendono venerdi le attività di ortopedia dopo i casi di pazienti positivi al Covid -… - madonielive : Giglio di Cefalu’, venerdi riprendono le attività del reparto di ortopedia - winradtrader : Ah, vi anticipo già il “dramma” di aprile e maggio. Oltre all’attività regolare riprendono pure Eliteserien e Allsv… -

Ultime Notizie dalla rete : Riprendono attività

Corriere della Sera

Restano 'sospese' le zone gialle, dunque non riaprono neanche a pranzo i ristoranti e per ora nonl'neanche cinema, teatri o palestre. Per tutte lechiuse arriveranno - ......la vicinanza e la solidarietà da parte del comune di Cagliari con il dottor Sorgia delle... 600 euro da parte dell'INPS ma qualcosa ci danno e dall'altra ce laperché, a maggio, ...