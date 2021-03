Riportiamo in vita con il Teatro semplici ma forti emozioni (Di sabato 27 marzo 2021) di Martina Farace Oggi, 27 marzo 2021, si celebra la “Giornata mondiale del Teatro”, giorno in cui si rende onore al Teatro e a tutto ciò che esso esprime. Questa giornata fu istituita nel 1961 a Vienna durante il IX Congresso, ma fu celebrata ufficialmente per la prima volta nel 1962. Molto spesso le persone sottovalutano l’importanza e la potenza del Teatro: ciò che trasmette lo stare nei suoi spazi e ciò che i suoi artisti trasmettono al pubblico. La celebrazione di questa giornata permette agli artisti di condividere e discutere con il pubblico la loro idea e la loro visione dell’arte, grazie a eventi, trasmissioni, programmi alla radio o alla televisione; ma, soprattutto, grazie alle loro parole; quelle parole che essi pronunciano una volta saliti sul palcoscenico, dove abbandonano la maschera per lasciare spazio a parole ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 27 marzo 2021) di Martina Farace Oggi, 27 marzo 2021, si celebra la “Giornata mondiale del”, giorno in cui si rende onore ale a tutto ciò che esso esprime. Questa giornata fu istituita nel 1961 a Vienna durante il IX Congresso, ma fu celebrata ufficialmente per la prima volta nel 1962. Molto spesso le persone sottovalutano l’importanza e la potenza del: ciò che trasmette lo stare nei suoi spazi e ciò che i suoi artisti trasmettono al pubblico. La celebrazione di questa giornata permette agli artisti di condividere e discutere con il pubblico la loro idea e la loro visione dell’arte, grazie a eventi, trasmissioni, programmi alla radio o alla televisione; ma, soprattutto, grazie alle loro parole; quelle parole che essi pronunciano una volta saliti sul palcoscenico, dove abbandonano la maschera per lasciare spazio a parole ...

