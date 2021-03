Riparte la MotoGP, Luca Marini: «L’emozione di sfidare mio fratello, Valentino Rossi» (Di sabato 27 marzo 2021) Diciotto anni, nella vita di un essere umano, rappresentano un arco temporale importante. Per un pilota motociclistico, spesso, significano un’intera carriera, dall’inizio alla fine. Ecco perché, seppur di fratelli sulle due ruote ce ne siano stati – e ce ne sono tutt’ora – parecchi, la storia di Luca Marini e Valentino Rossi ha un fascino particolare, una magia diversa. Certo, il secondo è una leggenda mondiale, ma guardare questo incrocio familiare con gli occhi del primo rende tutto ben più suggestivo, quasi fiabesco. Leggi su vanityfair (Di sabato 27 marzo 2021) Diciotto anni, nella vita di un essere umano, rappresentano un arco temporale importante. Per un pilota motociclistico, spesso, significano un’intera carriera, dall’inizio alla fine. Ecco perché, seppur di fratelli sulle due ruote ce ne siano stati – e ce ne sono tutt’ora – parecchi, la storia di Luca Marini e Valentino Rossi ha un fascino particolare, una magia diversa. Certo, il secondo è una leggenda mondiale, ma guardare questo incrocio familiare con gli occhi del primo rende tutto ben più suggestivo, quasi fiabesco.

