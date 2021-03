Rinnovo Insigne, rifiutata la prima offerta. Si continuerà a trattare (Di sabato 27 marzo 2021) Rinnovo Insigne, la prima offerta è stata rifiutata Come riporta l’edizione odierna di Repubblica, la situazione che riguarda il Rinnovo contrattuale di Lorenzo Insigne è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 27 marzo 2021), laè stataCome riporta l’edizione odierna di Repubblica, la situazione che riguarda ilcontrattuale di Lorenzoè … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

_SiGonfiaLaRete : Rinnovo #Insigne, tema scottate: il capitano del #Napoli ha voglia di restare ma il divorzio non può escludersi… - gilnar76 : Rinnovo Insigne, ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Repubblica – Rinnovo Insigne, no alla prima offerta: appunt… - SiamoPartenopei : Rinnovo Insigne, Repubblica: no prima offerta, richieste chiare. Divorzio non da escludere! - cn1926it : Repubblica – Rinnovo #Insigne, rifiutata prima offerta: divorzio non da escludere -