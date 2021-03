Riapertura scuole, Vaia (Spallanzi): “Grande segnale di coraggio e speranza. Le scuole non sono luoghi di contagio” (Di sabato 27 marzo 2021) Il direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, saluta positivamente il ritorno a scuola previsto per alcune regioni già la prossima settimana e poi, dopo Pasqua, tutti gli altri alunni dall'infanzia alla prima media in zona rossa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 marzo 2021) Il direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco, saluta positivamente il ritorno a scuola previsto per alcune regioni già la prossima settimana e poi, dopo Pasqua, tutti gli altri alunni dall'infanzia alla prima media in zona rossa. L'articolo .

