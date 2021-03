Riapertura scuole, soddisfatti gli psicologi: “L’assenza della scuola in presenza ha fatto capire la sua importanza” (Di sabato 27 marzo 2021) "Finalmente parole di chiarezza sulla scuola da parte del Governo. Draghi, Bianchi e Speranza hanno detto che la scuola deve essere una priorità, ultima a chiudere e prima a riaprire". Lo afferma il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, David Lazzari. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 marzo 2021) "Finalmente parole di chiarezza sullada parte del Governo. Draghi, Bianchi e Speranza hanno detto che ladeve essere una priorità, ultima a chiudere e prima a riaprire". Lo afferma il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli, David Lazzari. L'articolo .

