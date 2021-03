Riapertura scuole, Brusaferro (ISS): “Ritorno sui banchi sempre priorità. Serve attenzione a cosa accade prima e dopo la scuola” (Di sabato 27 marzo 2021) "In questa fase la curva dell'epidemia mostra finalmente segnali di decrescita. Abbiamo guadagnato uno spazio per riaprire qualcosa ed è la scuola. Continuiamo così per guadagnare altri spazi". Lo dice, fiducioso, in un'intervista al Corriere della Sera il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro, che è anche il nuovo portavoce del Cts. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 marzo 2021) "In questa fase la curva dell'epidemia mostra finalmente segnali di decrescita. Abbiamo guadagnato uno spazio per riaprire qualed è la. Continuiamo così per guadagnare altri spazi". Lo dice, fiducioso, in un'intervista al Corriere della Sera il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio, che è anche il nuovo portavoce del Cts. L'articolo .

