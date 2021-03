Repubblica: la Campania può tornare arancione dopo Pasqua (Di sabato 27 marzo 2021) Come in ogni weekend, il Ministero della Salute e il Comitato tecnico-scientifico si riuniscono per decidere le zone di rischio delle varie regioni d’Italia. Dalle anticipazioni svelate dall’edizione online di Repubblica, c’è la possibilità che tra dieci giorni la Campania possa passare da rossa ad arancione. dopo il lockdown a Pasqua in tutta l’Italia, i colori delle regioni avranno dei cambiamenti. Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Campania sono già rosse, e da lunedì si aggiungeranno Valle d’Aosta, la Calabria e la Toscana. In base alle ordinanze in arrivo tutte (con l’eccezione della Campania che potrebbe tornare arancione il 7 aprile) dovrebbero ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 marzo 2021) Come in ogni weekend, il Ministero della Salute e il Comitato tecnico-scientifico si riuniscono per decidere le zone di rischio delle varie regioni d’Italia. Dalle anticipazioni svelate dall’edizione online di, c’è la possibilità che tra dieci giorni lapossa passare da rossa adil lockdown ain tutta l’Italia, i colori delle regioni avranno dei cambiamenti. Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Puglia esono già rosse, e da lunedì si aggiungeranno Valle d’Aosta, la Calabria e la Toscana. In base alle ordinanze in arrivo tutte (con l’eccezione dellache potrebbeil 7 aprile) dovrebbero ...

