Repubblica: Insigne-Napoli, un divorzio non è da escludere (Di sabato 27 marzo 2021) Repubblica Napoli definisce “scottante” il tema del rinnovo del contratto di Insigne in scadenza nel 2022. Insigne ha pochi dubbi: vorrebbe chiudere la carriera in maglia azzurra Il cuore e la passione però si scontrano con la razionalità di chi sa di stare firmando l’ultimo contratto importante della propria carriera Attualmente guadagna 4,5 milioni di euro netti a stagione, uno status che si è guadagnato in campo. Non accetterà, dunque, offerte al ribasso. È per questo che il capitano ha rifiutato la prima offerta, arrivata qualche mese fa, con un ingaggi inferiore. L’appuntamento ora è fissato per luglio quando le parti dovranno trovare un’intesa L’ipotesi del divorzio non è da escludere dal ventaglio delle possibilità, ma la volontà del giocatore va nella direzione opposta, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 marzo 2021)definisce “scottante” il tema del rinnovo del contratto diin scadenza nel 2022.ha pochi dubbi: vorrebbe chiudere la carriera in maglia azzurra Il cuore e la passione però si scontrano con la razionalità di chi sa di stare firmando l’ultimo contratto importante della propria carriera Attualmente guadagna 4,5 milioni di euro netti a stagione, uno status che si è guadagnato in campo. Non accetterà, dunque, offerte al ribasso. È per questo che il capitano ha rifiutato la prima offerta, arrivata qualche mese fa, con un ingaggi inferiore. L’appuntamento ora è fissato per luglio quando le parti dovranno trovare un’intesa L’ipotesi delnon è dadal ventaglio delle possibilità, ma la volontà del giocatore va nella direzione opposta, ...

Advertising

napolista : Repubblica: #Insigne-#Napoli, un divorzio non è da escludere Il capitano vorrebbe chiudere la sua carriera in azzu… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Repubblica – Rinnovo Insigne, no alla prima offerta: appunt… - SiamoPartenopei : Rinnovo Insigne, Repubblica: no prima offerta, richieste chiare. Divorzio non da escludere! - cn1926it : Repubblica – Rinnovo #Insigne, rifiutata prima offerta: divorzio non da escludere - tuttonapoli : Repubblica - Rinnovo Insigne, rifiutata la prima offerta: appuntamento fissato, ma il divorzio non è da escludere -