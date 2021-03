Repubblica: caso Lazio, una sentenza politica che smonta il protocollo (Di sabato 27 marzo 2021) Di fatto, scrive Repubblica, la sentenza arrivata ieri sul caso tamponi della Lazio, che non la penalizza in campionato, ha smontato il protocollo approvato un anno fa dalla Lega per la ripresa del campionato il protocollo era stato blindato anche minacciando penalizzazioni per i furbetti. La sentenza di ieri, dopo quella su Juve-Napoli e le successive, lo priva di qualsiasi residuale efficacia. Curioso che alla fine, scrive Repubblica, a pagare siano stati soprattutto i medici con un’interdizione di 12 mesi a testa, mentre la società e Lotito se la siano cavata. Il quotidiano definisce infatti “politica” la richiesta di condanna formulata dal Procuratore federale Giuseppe Chinè che di fatto penalizza la ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 marzo 2021) Di fatto, scrive, laarrivata ieri sultamponi della, che non la penalizza in campionato, hato ilapprovato un anno fa dalla Lega per la ripresa del campionato ilera stato blindato anche minacciando penalizzazioni per i furbetti. Ladi ieri, dopo quella su Juve-Napoli e le successive, lo priva di qualsiasi residuale efficacia. Curioso che alla fine, scrive, a pagare siano stati soprattutto i medici con un’interdizione di 12 mesi a testa, mentre la società e Lotito se la siano cavata. Il quotidiano definisce infatti “” la richiesta di condanna formulata dal Procuratore federale Giuseppe Chinè che di fatto penalizza la ...

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica caso Qual è la vera differenza di Draghi? - di Vera Negri Zamagni Si veda il caso recente del PD, che per superare lo stallo in cui era finito è dovuto ricorrere ad ... Ci è voluta una gravissima crisi e la saggezza del nostro presidente della Repubblica per arrivarci.

Lombardia amore mio, che fine hai fatto - di Guido Puccio Non è un caso che qualcuno in questi giorni abbia scritto di curriculum buoni per accendere il ...il sindaco poveraccio che corre casa per casa per reclutare i vaccinandi come fossimo nella repubblica ...

Caso camici: le chat cancellate dall'assessore La Repubblica Repubblica: caso Lazio, una sentenza politica che smonta il protocollo

Vaccini agli over 80, in Italia immunizzato solo un anziano su cinque La Fondazione Gimbe: "Impossibile raggiungere il traguardo della Commissione europea dell'80% di ultra ottanentenni vaccinati entro fine marzo".

