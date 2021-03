Regione Lazio. Lombardi: Regione aderisce a “Earth Hour” (Di sabato 27 marzo 2021) “Questa sera dalle 20.30 alle 21.30 la Regione Lazio aderira’ a ‘Earth Hour’. Tutti insieme nello stesso momento potremo effettuare lo stesso gesto simbolico per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessita’ di ridurre le emissioni inquinanti e di contrastare il cambiamento climatico e le sue conseguenze sull’uomo e la natura”. Cosi’ in un video su Facebook l’assessora regionale alla Transizione ecologica, Roberta Lombardi. “Dobbiamo agire con urgenza e cambiare il nostro modo di pensare e agire per realizzare una transizione ecologica verso un modello di sviluppo sostenibile- ha spiegato- La Regione spegnera’ le luci delle sue 219 sedi istituzionali disseminate su tutto il territorio regionale e questa azione da sola equivale a una riduzione di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 marzo 2021) “Questa sera dalle 20.30 alle 21.30 laaderira’ a ‘’. Tutti insieme nello stesso momento potremo effettuare lo stesso gesto simbolico per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessita’ di ridurre le emissioni inquinanti e di contrastare il cambiamento climatico e le sue conseguenze sull’uomo e la natura”. Cosi’ in un video su Facebook l’assessora regionale alla Transizione ecologica, Roberta. “Dobbiamo agire con urgenza e cambiare il nostro modo di pensare e agire per realizzare una transizione ecologica verso un modello di sviluppo sostenibile- ha spiegato- Laspegnera’ le luci delle sue 219 sedi istituzionali disseminate su tutto il territorio regionale e questa azione da sola equivale a una riduzione di ...

