Recovery Fund, altra tegola: la Suprema corte tedesca blocca la ratifica. Anche l’Italia rischia (Di sabato 27 marzo 2021) Un nuovo, pesantissimo, macigno sbarra il cammino del Recovery Fund. Lo ha fatto cadere la corte Costituzionale tedesca. Secondo i giudici di Karlsruhe, infatti, il presidente Frank-Walter Steinmeier non potrà procedere alla ratifica del fondo fino a quando non la corte stessa non si esprimerà in merito. Praticamente, una sospensiva. Che però blocca all’ultimo istante la procedura di approvazione del Piano di 750 miliardi di euro varato dalla Ue. Proprio ieri, infatti, il Bundesrat – la Camera dei Laender – aveva approvato il provvedimento all’unanimità. In precedenza, a segnalare disco verde era stato il Bundestag, il Parlamento tedesco. Mancava solo la firma di Steinmeier. Dopo il ricorso dell’economista anti-euro Lucke La corte di Karlsruhe ha ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 marzo 2021) Un nuovo, pesantissimo, macigno sbarra il cammino del. Lo ha fatto cadere laCostituzionale. Secondo i giudici di Karlsruhe, infatti, il presidente Frank-Walter Steinmeier non potrà procedere alladel fondo fino a quando non lastessa non si esprimerà in merito. Praticamente, una sospensiva. Che peròall’ultimo istante la procedura di approvazione del Piano di 750 miliardi di euro varato dalla Ue. Proprio ieri, infatti, il Bundesrat – la Camera dei Laender – aveva approvato il provvedimento all’unanimità. In precedenza, a segnalare disco verde era stato il Bundestag, il Parlamento tedesco. Mancava solo la firma di Steinmeier. Dopo il ricorso dell’economista anti-euro Lucke Ladi Karlsruhe ha ...

