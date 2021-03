Recensione Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo avervi parlato di Harvest Moon, in questa Recensione vi portiamo l’analisi del suo diretto concorrente del mese, Story of Seasons: Pioneers of Olive Town La disputa fra Natsume e Marvelous ha dato vita a due serie con titolo diverso, ma un’impronta originale molto simile. Se la prima azienda ha potuto mantenere i diritti sul nome di Harvest Moon, Marvelous ha dovuto cambiare direzione e creare un nuovo brand. Story of Seasons nasce quindi nel 2014 con un primo capitolo su 3DS e diverse iterazioni successive, fra cui l’ispiratissimo capitolo dedicato a Doraemon e l’ottimo Friends of Mineral Town. Gli amanti della vita di campagna e dei farming simulator hanno spesso trovato dell’ottimo materiale in queste due serie, seppur con ... Leggi su tuttotek (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo avervi parlato di Harvest Moon, in questavi portiamo l’analisi del suo diretto concorrente del mese,ofofLa disputa fra Natsume e Marvelous ha dato vita a due serie con titolo diverso, ma un’impronta originale molto simile. Se la prima azienda ha potuto mantenere i diritti sul nome di Harvest Moon, Marvelous ha dovuto cambiare direzione e creare un nuovo brand.ofnasce quindi nel 2014 con un primo capitolo su 3DS e diverse iterazioni successive, fra cui l’ispiratissimo capitolo dedicato a Doraemon e l’ottimo Friends of Mineral. Gli amanti della vita di campagna e dei farming simulator hanno spesso trovato dell’ottimo materiale in queste due serie, seppur con ...

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town - Recensione Dopo il deludente Harvest Moon: One World ( Voto: 5.8 - Recensione ), la speranza per ogni amante dei farming simulator non può che concentrarsi su Story of Seasons: Pioneers of Olive Town , ...

