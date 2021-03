Real Sociedad, l’allenatrice della squadra femminile annulla la conferenza: un solo giornalista presente (Di sabato 27 marzo 2021) “La conferenza stampa dell’allenatrice Natalia Arroyo è stata annullata a causa della presenza di un solo organo di stampa“. Lo ha scritto la Real Sociedad su Twitter con una serie di emoticon che non lasciano spazio a dubbi sullo stato d’animo del club in merito all’episodio. La Real Sociedad è quinta in classifica in Liga e perfettamente in corsa per la qualificazione alla Champions League femminile. TWEET Queda suspendida la rueda de prensa de @natarroyo por la presencia de un único medio de comunicación #AurreraReala pic.twitter.com/aJe00WBqbY — Real Sociedad Femenino (@RealSociedadFEM) March 27, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) “Lastampa delNatalia Arroyo è statata a causapresenza di unorgano di stampa“. Lo ha scritto lasu Twitter con una serie di emoticon che non lasciano spazio a dubbi sullo stato d’animo del club in merito all’episodio. Laè quinta in classifica in Liga e perfettamente in corsa per la qualificazione alla Champions League. TWEET Queda suspendida la rueda de prensa de @natarroyo por la presencia de un único medio de comunicación #Aurreraa pic.twitter.com/aJe00WBqbY —Femenino (@FEM) March 27, 2021 SportFace.

