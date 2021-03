Rassegna stampa del 27 marzo | fumata nera per le riaperture | scuole anche in zona rossa

(Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSulle prime pagine dei giornali nazionali in edicola oggi, sabato 272021, c’è ancora il Covid-19 a fare da padrone.da Palazzo Chigi sulle, il premier Mario Draghi gela il leader della Lega, Matteo Salvini, che chiedeva, in maniera sicura, subito dopo Pasqua; Draghi dice no: “Si riaprirà solo quando i numeri lo consentiranno“. La scuola, fino alla prima media invece, riapriràin. Ancora da Palazzo Chigi, il premier annuncia un decreto per i sanitari no-vax: “Chi cura i malati è obbligato a vaccinarsi” dice Draghi. In Campania il governatore Vincenzo De Luca, nella consueta diretta social, ha annunciato di aver acquistato il vaccino russo “Sputnik-V“, dopo che ...

Il Ministro della Salute Roberto Speranda ha firmato in data 19 marzo tre nuove Ordinanze che portano l'Italia ad avere solo la zona rossa e la zona arancione. In particolare dal 29 marzo saranno ...Sulle prime pagine dei giornali nazionali in edicola oggi, sabato 27 marzo 2021, c'è ancora il Covid-19 a fare da padrone. Fumata nera da Palazzo Chigi sulle riaperture, il premier Mario Draghi gela i ...StampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano del Sud in prima pagina troviamo: Draghi zittisce De Luca. Il premier frena sull ...