Rapinato durante la consegna di acquisti su internet | arrestato il truffatore

(Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia di Stato di Caserta ha proceduto, nel pomeriggio di ieri, all’arresto di un uomo – C.M. classe ’81 residente e originario del napoletano e già noto per analoghi precedenti – per il reato di rapina ai danni di un autotrasportatore, perpetrata a Cava de Tirreni nello stesso pomeriggio, circa un’ora prima. La vittima stavando alcune spedizioni per conto di un noto sito di e-commerce. Precisamente, dopo aver ultimato unae mentre consultava gli strumenti di lavoro per partire alla volta della successiva destinazione, il lavoratore veniva scaraventato all’esterno del mezzo dall’autore della rapina che si poneva alla guida e fuggiva con il resto della merce in. I poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Caserta nord rintracciavano il veicolo ...