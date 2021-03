Ragazza decide di non tagliarsi la barba. Insulti e bullismo, ma lei tira dritto: “Sto bene così” (Di sabato 27 marzo 2021) Una donna ha scelto di non tagliarsi la barba sul viso, nonostante sia sottoposta a bullismo continuo. Klyde Warren, 27 anni, ha detto al Mirror che la sua folta peluria sul viso è la sua “caratteristica preferita”, ed è per questo che non si lascerà toccare dai “commenti crudeli” che molto spesso le rivolgono le persone. La scrittrice freelance, che vive nello stato del Nebraska, negli Stati Uniti, è anche determinata a trovare un partner che apprezzi questa sua particolarità. LEGGI ANCHE => Giornata contro la violenza sulle donne, i post dei vip su Instagram: “Chi ti picchia non ti ama” “Su Tinder ricevo tantissimi messaggi di Insulti, molte persone mi dicono che sono disgustosa”, afferma la 27enne. “Al momento mi infastidisco, a nessuno piace ricevere commenti del genere. Fortunatamente ho ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 27 marzo 2021) Una donna ha scelto di nonlasul viso, nonostante sia sottoposta acontinuo. Klyde Warren, 27 anni, ha detto al Mirror che la sua folta peluria sul viso è la sua “caratteristica preferita”, ed è per questo che non si lascerà toccare dai “commenti crudeli” che molto spesso le rivolgono le persone. La scrittrice freelance, che vive nello stato del Nebraska, negli Stati Uniti, è anche determinata a trovare un partner che apprezzi questa sua particolarità. LEGGI ANCHE => Giornata contro la violenza sulle donne, i post dei vip su Instagram: “Chi ti picchia non ti ama” “Su Tinder ricevo tantissimi messaggi di, molte persone mi dicono che sono disgustosa”, afferma la 27enne. “Al momento mi infastidisco, a nessuno piace ricevere commenti del genere. Fortunatamente ho ...

Advertising

crashinonyou : una ragazza ha scritto che essere del ‘97 è uno strazio attualmente e non potrei essere più d’accordo perché è un m… - sarafrans420 : @antoniogiagu @repubblica Invece è giusto così, perché quello che una ragazza/donna decide di fare con il proprio c… - perisiczingaro : @MimmoCaruso @IlPrimatoN Oggi la ragazza che fa un figlio e decide di stare a casa per accudirlo è vista come una d… - p_ylv : RT @volumesei: nel 2021 vedete se una ragazza ancora minorenne deve sentirsi in colpa e pubblicamente derisa se decide di abortire dopo ess… - volumesei : nel 2021 vedete se una ragazza ancora minorenne deve sentirsi in colpa e pubblicamente derisa se decide di abortire… -