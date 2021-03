Radicali liberi | come contrastare lo stress ossidativo che fa invecchiare e ammalare | le regole da seguire

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 marzo 2021) Ricordate il vecchio detto “Una mela al giorno toglie il medico di torno”? La solita esagerazione dei proverbi. Per mantenere in salute il nostro organismo ci vuole ben di più: “Frutta e verdure di stagione, cereali integrali, legumi e un regime alimentare equilibrato e variato, senza dimenticare uno stile di vita salutare”, ammonisce Marcello Ticca, specialista in scienza dell’alimentazione e socio della Società italiana di nutrizione. Per raggiungere quale obiettivo? “Io lo faccio per stare in salute e combattere ogni giorno i. Chi non ha mai sentito parlare dialzi la mano! Quasi impossibile, visto che da almeno trenta anni si è detto molto a proposito di queste sostanze di scarto, tossiche, che è imperativo depotenziare ed eliminare per rafforzare le difese dell’organismo, anche ...