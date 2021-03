“Questo bambino sono io”. Akash Kumar, la foto per spegnere ogni rumor: poi arriva la scoperta (Di sabato 27 marzo 2021) Akash Kumar è stato eliminato dall’Isola dei famosi da ormai dieci giorni ma continua a far parlare di sé. Non sono passati inosservati gli attacchi social fatti dall’ex naufrago agli opinionisti Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Akash infatti ha pubblicato gli screenshot di una vecchia chat di messaggi con Tommaso Zorzi. Quest’ultimo chiede ad Akash di incontrarsi: “Vuoi venire da me?”. Ma il modello gli risponde soltanto con un messaggio vocale di due secondi. “Caro Tommaso Zorzi, sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te”, spiega ironicamente ai suoi follower. Messaggio che poi dopo poche ore è stato eliminato. “Non ho mai detto nulla in diretta, ma se ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 marzo 2021)è stato eliminato dall’Isola dei famosi da ormai dieci giorni ma continua a far parlare di sé. Nonpassati inosservati gli attacchi social fatti dall’ex naufrago agli opinionisti Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.infatti ha pubblicato gli screenshot di una vecchia chat di messaggi con Tommaso Zorzi. Quest’ultimo chiede addi incontrarsi: “Vuoi venire da me?”. Ma il modello gli risponde soltanto con un messaggio vocale di due secondi. “Caro Tommaso Zorzi,stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almenopulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te”, spiega ironicamente ai suoi follower. Messaggio che poi dopo poche ore è stato eliminato. “Non ho mai detto nulla in diretta, ma se ...

