Quel mistero su Silvia Romano: chi c'è dietro la sua liberazione (Di sabato 27 marzo 2021) Francesca Galici Matteo Viviani e Le Iene continuano a indagare sul caso della liberazione di Silvia Romano e sull'uomo che potrebbe aver avuto un ruolo chiave Matteo Viviani e Le Iene sono tornati a occuparsi del caso del rapimento di Silvia Romano, concentrando le loro energie sulla figura di Valter Tozzi. L'uomo risulta essere un geometra rietino ed è molto noto nella sua città ma la sua figura pare sia stata centrale nelle operazioni di liberazione della connazionale, rapita in Kenya nel 2018. Lo dimostrerebbero alcune telefonate che, stando a quanto rivela il testimone ascoltato da Le Iene, sarebbero intercorse tra lui e Valter Tozzi. In quest'occasione, Quello che dovrebbe essere il geometra, parlava per interposta persona a nome di Giuseppe ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 marzo 2021) Francesca Galici Matteo Viviani e Le Iene continuano a indagare sul caso delladie sull'uomo che potrebbe aver avuto un ruolo chiave Matteo Viviani e Le Iene sono tornati a occuparsi del caso del rapimento di, concentrando le loro energie sulla figura di Valter Tozzi. L'uomo risulta essere un geometra rietino ed è molto noto nella sua città ma la sua figura pare sia stata centrale nelle operazioni didella connazionale, rapita in Kenya nel 2018. Lo dimostrerebbero alcune telefonate che, stando a quanto rivela il testimone ascoltato da Le Iene, sarebbero intercorse tra lui e Valter Tozzi. In quest'occasione,lo che dovrebbe essere il geometra, parlava per interposta persona a nome di Giuseppe ...

