Quando riaprono le scuole a Roma e nel Lazio: prima o dopo Pasqua 2021? Le date delle aperture per scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori (Di sabato 27 marzo 2021) Ultimi tre giorni per il Lazio in zona rossa, poi quattro giorni in fascia arancione per la Regione prima che l’intero Paese si tinga (nuovamente) di rosso per Pasqua. Una misura uniforme su tutto il territorio nazionale, un po’ come era accaduto per le festività natalizie, una sorta di lockdown con piccole concessioni per quanto riguarda gli spostamenti. Ma il Lazio, prima della serrata totale, si godrà da martedì 30 marzo delle piccole “riaperture“, un lieve allentamento delle misure restrittive. Con il passaggio dalla zona rossa a quella arancione, con un Rt in calo e con i dati in miglioramento. E se i negozi potranno rialzare la saracinesca dopo due settimane di stop, anche le scuole riapriranno e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 marzo 2021) Ultimi tre giorni per ilin zona rossa, poi quattro giorni in fascia arancione per la Regioneche l’intero Paese si tinga (nuovamente) di rosso per. Una misura uniforme su tutto il territorio nazionale, un po’ come era accaduto per le festività natalizie, una sorta di lockdown con piccole concessioni per quanto riguarda gli spostamenti. Ma ildella serrata totale, si godrà da martedì 30 marzopiccole “ri“, un lieve allentamentomisure restrittive. Con il passaggio dalla zona rossa a quella arancione, con un Rt in calo e con i dati in miglioramento. E se i negozi potranno rialzare la saracinescadue settimane di stop, anche leriapriranno e ...

Advertising

CorriereCitta : Quando riaprono le scuole a Roma e nel Lazio: prima o dopo Pasqua 2021? Le date delle aperture per scuole dell’infa… - lovegoodsbrain : Ovviamente questa cosa doveva succedere ora e non tipo tra due settimane quando riaprono gli studi dei piercer gesummaria - ekvenezia : RT @Gazzettino: Sport, quando riaprono palestre e piscine? Regole ferree in zona rossa (ma gestori in rivolta) - Gazzettino : Sport, quando riaprono palestre e piscine? Regole ferree in zona rossa (ma gestori in rivolta) - mummy53690440 : Sport, quando riaprono palestre e piscine? Regole ferree in zona rossa (ma gestori in rivolta) -