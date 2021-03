Qualificazioni Mondiali 2022 | Montenegro e Russia a punteggio pieno | cadono Gibilterra e Slovenia

(Di sabato 27 marzo 2021) Sorridonoche dopo due giornate sono ae in perfetta corsa nella marcia d’avvicinamento al Mondiale del Qatar del. Menoche perdono rispettivamente 4-1 e 2-1. Golovin e compagni, dopo il 3-1 contro Malta all’esordio nel match dialla rassegna iridata, vincono grazie ad una doppietta di Dzyuba (26? e 30?) che rende inutile il bellissimo gol di Ilicic (30?), autore di un mancino al volo che non ha lasciato scampo a Shunin. Tutto facile perche segna quattro gol e ne subisce uno contro la modesta. Decisive le reti di Beqiraj (26?), Simic (43?), Tomasevic (53?) e Jovetic (80?) per regalare il...

Advertising

Vivo_Azzurro : FORMAZIONE ???? Gli 11 #Azzurri scelti dal Ct Mancini! #Italia vs #IrlandaDelNord ? h 20.45 ?? Stadio 'E. Tardini'… - SkySport : Qualificazioni Mondiali, Israele-Danimarca con 5mila tifosi e un sogno: la maglia di Kjaer - Vivo_Azzurro : Tifosi #Azzurri, è il momento di cantare l’INNO d’ITALIA!! ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? #Italia vs… - sportli26181512 : Ilicic, perla inutile: fa festa la Russia. Montenegro, poker a Gibilterra: Ilicic, perla inutile: fa festa la Russi… - SuperPronostici : ???? #Schedina Over ?? Qualificazioni Mondiali Europa 2022 ??Quota SkyBet 8.18 ??Quota Eurobet 6.73 ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Mondiali

A quattro giorni dalla partita (che si giocherà) della Bosnia contro la Francia valida per leaidel 2022, che ci sarà mercoledì 31 marzo alle 20:45, è risultato positivo al Coronavirus il ct 45enne Ivaylo Petev , come reso noto dalla Federcalcio bosniaca. Il ...La Bosnia gioca stasera in amichevole contro la Costa Rica e mercoledì prossimo nellecontro la Francia.Ci sono anche Castrovilli e Biraghi nella spedizione azzurra che ha raggiunto Sofia: domani in programma c’è Bulgaria-Italia, secondo appuntamento del girone di qualificazione ai Mondiali 2022. I due ...Qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar: Montenegro e Russia battono Gibilterra e Slovenia nella seconda giornata: ecco i marcatori ...