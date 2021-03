Qual Mondiali | 2a giornata | pari per Portogallo e Belgio | crollo Irlanda e passo falso Slovacchia

(Di sabato 27 marzo 2021) Continuano le gare valide per leificazioni al Mondiale di Qatar 2022.Nella serata odierna tante le sorprese concretizzatesi. Pareggia ilper 1-1 in casa della Repubblica Ceca, a salvare i suoi ci pensa un gol di Lukaku che pareggia l'iniziale vantaggio firmato Provod. 2-2 pirotecnico quello tra Serbia e: lusitani avanti di due reti grazie alla doppietta di Jota si fanno riprendere da Mitrovic e Kostic, al 93' negato un gol a Ronaldo nonostante la sfera avesse superato nettamente la linea di porta. Pareggio sorprendente dellache non va oltre il 2-2 casalingo con la modesta Malta, vittoria inaspettata e a sorpresa del Lussemburgo che si impone 1-0 in terra irlandese.

