Programmi TV di stasera, sabato 27 marzo 2021. Augias alla scoperta della Roma cristiana (Di sabato 27 marzo 2021) Corrado Augias, Le Città segrete Rai1, ore 20.35: Europei U21 2021- Spagna vs Italia (Girone B) Per gli azzurrini del CT Paolo Nicolato, impegnati nella fase a gruppi del torneo continentale, Spagna-Italia è già uno snodo decisivo: senza gli squalificati Tonali – 3 giornate – Marchizza e Gabbia l’imperativo è non perdere, per evitare di rischiare il dentro o fuori nell’ultimo match contro i padroni di casa. Telecronaca di Luca De Capitani e Manuel Pasquale, interviste e bordocampo di Lucio Michieli. Rai2, ore 21.05: Un piccolo favore Film del 2018 di genere Mistero/Commedia/Thriller/Crime/Drammatico, diretto da Paul Feig, con Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding, Andrew Rannells, Rupert Friend, Ian Ho. Durata 117 minuti. Trama: Stephanie (Anna Kendrick) è una mamma blogger che cerca di scoprire la verità dietro la scomparsa ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 27 marzo 2021) Corrado, Le Città segrete Rai1, ore 20.35: Europei U21- Spagna vs Italia (Girone B) Per gli azzurrini del CT Paolo Nicolato, impegnati nella fase a gruppi del torneo continentale, Spagna-Italia è già uno snodo decisivo: senza gli squalificati Tonali – 3 giornate – Marchizza e Gabbia l’imperativo è non perdere, per evitare di rischiare il dentro o fuori nell’ultimo match contro i padroni di casa. Telecronaca di Luca De Capitani e Manuel Pasquale, interviste e bordocampo di Lucio Michieli. Rai2, ore 21.05: Un piccolo favore Film del 2018 di genere Mistero/Commedia/Thriller/Crime/Drammatico, diretto da Paul Feig, con Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding, Andrew Rannells, Rupert Friend, Ian Ho. Durata 117 minuti. Trama: Stephanie (Anna Kendrick) è una mamma blogger che cerca di scoprire la verità dietro la scomparsa ...

Advertising

eleinadotisopse : Aka stasera sta ribaltando il risultato come fa borghese nei suoi programmi. #Amici20 - LorisDeluxe : RT @AleOriggio: -Hai programmi per stasera? Io: - AleOriggio : -Hai programmi per stasera? Io: - EbigoErikse : Regaz, data la scarsità di programmi, stasera, qualcuno sa dove posso guardarmi Belgio Rep.Ceca? #Denghiùverimach?????? - CasilinaNews : Programmi guida tv: film stasera 27 marzo 2021 -