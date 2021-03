Procida | barca affondata e abbandonata | denunciata una donna

(Di sabato 27 marzo 2021) La, invece di essere immediatamente rimossa, è stata lasciata nella darsena del porto di, mettendo in pericolo l’ecosistema del luogo. I carabinieri della stazione diinsieme a quelli del Noe di Napoli hanno denunciato una 57enne di Villaricca per violazioni in materia ambientale. Laha abbandonato la suaparzialmente

I carabinieri della stazione di Procida insieme a quelli del NOE di Napoli hanno denunciato una 57enne di Villaricca per violazioni in materia ambientale. La donna ha abbandonato la sua barca affondata parzialmente nel porto turistico di Procida. Il natante, piuttosto che essere immediatamente rimosso, è stato lasciato nella darsena mettendo in pericolo l'ecosistema del luogo.