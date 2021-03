Preghiera della sera 27 Marzo 2021: “Tu trasformi il lutto in gioia” (Di sabato 27 marzo 2021) “Tu trasformi il lutto in gioia”. Questo Sabato con la Preghiera della sera chiediamo questa grazia per intercessione di Maria Vergine. Solo pochi minuti, tanti ne bastano, per ringraziare Dio di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata. Questa sera dedichiamo questo pensiero a Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 27 marzo 2021) “Tuilin”. Questo Sabato con lachiediamo questa grazia per intercessione di Maria Vergine. Solo pochi minuti, tanti ne bastano, per ringraziare Dio di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata. Questadedichiamo questo pensiero a Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Avvenire_Nei : Un anno fa la storica preghiera del Papa per il mondo colpito dalla pandemia - oss_romano : #27MARZO Via Crucis. Sguardi che si in-Crociano negli ambienti di un ospedale. (Mons. Paolo Ricciardi vescovo ausil… - antoniospadaro : Eccolo! P. GianPaolo Salvini, amante della montagna, direttore de La Civiltà Cattolica @civcatt dal 1985 al 2011 qu… - alemaga : RT @Avvenire_Nei: Un anno fa la storica preghiera del Papa per il mondo colpito dalla pandemia - LelloMandala : RT @IlReverendo71: Un anno fa Papa Francesco pregava in piazza San Pietro per invocare la fine della pandemia. Per dire il potere della pre… -