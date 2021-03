Polonia | il portiere del Bologna Skorupski positivo al Covid

(Di sabato 27 marzo 2021) Dal ritiro dellaimpegnata nelle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 arrivano brutte notizie per ildi Sinisa Mihajlovic. Lukaszdel club rossoblù, è infatti risultatoal-19, come annunciato dall’addetto stampa della stessa nazionale polacca. È il secondo caso in squadra dopo quello che aveva coinvolto Mateusz Klich. Di seguito il comunicato. “La nazionale polacca si è sottoposta a un altro test PCR per la presenza del coronavirus. Purtroppo, nel caso di ?ukasz, ha dato risultato. Il giocatore ha segnalato i primi sintomi (aumento della temperatura) durante la notte da giovedì a venerdì e da allora è stato in isolamento”. SportFace.

Advertising

calciodangolo_ : ????Cattive notizie dalla #Polonia: Lukasz #Skorupski è positivo al #Covid19. Le condizioni del portiere del… - nerazzurriamo2 : ?? ULTIM'ORA Skorupski è risultato positivo al coronavirus nel ritiro della Polonia. Il portiere del Bologna salte… - Pall_Gonfiato : Covid, altro positivo nella Polonia: il portiere del Bologna, Lucasz Skorupski - calciotoday_it : ?? #Skoruspki positivo al #Covid19 ??Il portiere del #Bologna è risultato positivo nel ritiro della Polonia e con o… - passione_inter : ULTIM'ORA Skorupski è risultato positivo al coronavirus nel ritiro della Polonia. Il portiere del Bologna salter… -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia portiere

...è risultato positivo al Covid - 19 nel ritiro della Nazionale polacca Nel ritiro dellasono ... team manager della Nazionale polacca, ha comunicato la positività di Lukasz Skorupski,...Ma all'orizzonte si profilava un'altra nazionale, la. Aveva fatto il primo capolavoro ... In quella partita, il migliore in campo fu ilTomaszewski, autore di parate determinanti, oltre ...Non c’è pace per la Polonia. Dopo la positività di Mateusz Klich, un altro elemento della nazionale polacca è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di Lucasz Skorupski, ex portiere della Roma ed a ...Brutte notizie per il Bologna che perde Lucasz Skorupski, risultato positivo al Covid nel ritiro della nazionale polacca.