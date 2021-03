Poker alla Cybertel Aniene, la Sandro Abate vola alle Final Eight di Coppa Italia (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La Sandro Abate Avellino strappa la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Qualificazione che arriva dopo la vittoria, 4-1, al Pala del Mauro contro la Cybertel Aniene. Decisive le reti di Bagatini, Fantecele, Kakà e Crema. Serve a poco la marcatura segnata da Cabeça per la formazione laziale. Sandro Abate AVELLINO-Cybertel Aniene 4-1 (2-0 p.t.) Sandro Abate AVELLINO: Perez, Crema, Bagatini, Fantecele, Abate, Ercolessi, Lombardi, Silano, De Luca, Jonas, Kakà, Rizzo, Dalcin, Vitiello. All. Batista Cybertel Aniene: Mariano, Anas, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – LaAvellino strappa la qualificazionedi. Qualificazione che arriva dopo la vittoria, 4-1, al Pala del Mauro contro la. Decisive le reti di Bagatini, Fantecele, Kakà e Crema. Serve a poco la marcatura segnata da Cabeça per la formazione laziale.AVELLINO-4-1 (2-0 p.t.)AVELLINO: Perez, Crema, Bagatini, Fantecele,, Ercolessi, Lombardi, Silano, De Luca, Jonas, Kakà, Rizzo, Dalcin, Vitiello. All. Batista: Mariano, Anas, ...

Advertising

anteprima24 : ** Poker alla Cybertel Aniene, la Sandro Abate vola alle Final Eight di Coppa Italia ** - sportli26181512 : #SerieC, il Bari torna a vincere: 2-0 alla Paganese. Catania ok: Bianco e D'Ursi rilanciano i pugliesi. Nel Gir. B… - GabrieleMastan1 : @deliux9 @Tractor220510 Se non ricordo male fece un gran campionato anche alla real Saragozza dove fece campionati… - sportavellino : La Sandro Abate stacca il pass per la Final Eight, poker rifilato alla Cybertel Aniene - - sportli26181512 : Ilicic, perla inutile: fa festa la Russia. Montenegro, poker a Gibilterra: Ilicic, perla inutile: fa festa la Russi… -