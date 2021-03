Poca libertà, tanta disoccupazione: ecco la “transizione ecologica” grillina (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar – Beppe Grillo ha spiegato sul suo blog il concetto di transizione ecologica in tre minuti. In realtà basterebbe rileggere la storia delle nazioni ove è stato imposto un modello economico basato sulla pianificazione totalitaria da parte del governo, la cui comprensione occupa il tempo necessario per pronunciare la parola ecatombe. Ecatombe di qualsiasi tipo, dato che la pianificazione etotalitaria, che sta alla base della transizione ecologica grillina, genere disastri di vario tipo e sotto vari aspetti. Da quello economico a quello sociale, da quello legato alla libertà economica a quello legato alla violenza esercitata sui singoli individui. Dunque ai tre minuti per leggere l’articolo di Grillo contrapponiamo i tre secondi per ripetere il concetto legato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar – Beppe Grillo ha spiegato sul suo blog il concetto diin tre minuti. In realtà basterebbe rileggere la storia delle nazioni ove è stato imposto un modello economico basato sulla pianificazione totalitaria da parte del governo, la cui comprensione occupa il tempo necessario per pronunciare la parola ecatombe. Ecatombe di qualsiasi tipo, dato che la pianificazione etotalitaria, che sta alla base della, genere disastri di vario tipo e sotto vari aspetti. Da quello economico a quello sociale, da quello legato allaeconomica a quello legato alla violenza esercitata sui singoli individui. Dunque ai tre minuti per leggere l’articolo di Grillo contrapponiamo i tre secondi per ripetere il concetto legato ...

