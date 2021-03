Playoff Challenge: Nbv Verona ko, Piacenza vince al tie break (Di sabato 27 marzo 2021) Totale: 2h 17' (Visited 1 times, 13 visits today) Notizie Simili: La Tezenis Verona fa cinquina, sconfitta anche Capo… Pareggio a reti inviolate tra Chievo Verona e… Consiglio comunale: ... Leggi su veronaoggi (Di sabato 27 marzo 2021) Totale: 2h 17' (Visited 1 times, 13 visits today) Notizie Simili: La Tezenisfa cinquina, sconfitta anche Capo… Pareggio a reti inviolate tra Chievoe… Consiglio comunale: ...

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Challenge Playoff Challenge: Nbv Verona ko, Piacenza vince al tie break Sconfitta per Nbv Verona nella prima gara dei Playoff Challenge. Piacenza batte Verona. La squadra di casa, con il punteggio di 3 set a 2, si è imposta al tie break contro i gialloblù aggiudicandosi così la prima sfida dei Playoff Challenge , per ...

Consar Ravenna dopo un mese di nuovo in campo: contro Modena si aprono i playoff per la Challenge Cup Questa volta si gioca per la prima giornata del girone tra le otto escluse dalle semifinali playoff, che assegnerà il quinto posto finale e con esso il pass per la Challenge Cup del 2022, un trofeo ...

Playoff Challenge Cup, il calendario | Dal 15 al 25 La Gazzetta dello Sport Playoff Challenge: Nbv Verona ko, Piacenza vince al tie break Sconfitta per Nbv Verona nella prima gara dei Playoff Challenge. Piacenza batte Verona. La squadra di casa, con il punteggio di 3 set a 2, si è imposta al tie break contro i gialloblù aggiudicandosi c ...

Gas Sales Bluenergy, con Verona vittoria in rimonta al quinto set Parte bene l’avventura ai playoff di Challenge Cup per la Gas Sales Bluenergy che, nella prima sfida del mini girone a otto squadre, ha regolato al Palabanca, Verona. Un successo in cinque set a un ce ...

