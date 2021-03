Piselli | tre ricette veloci

Leggi su gqitalia

(Di sabato 27 marzo 2021) Isono i legumi meno calorici in assoluto (52 calorie ogni 100 grammi). Consumati freschi - dalla primavera all'estate - forniscono pochi grassi e molti sali minerali, vitamine e fibre. In più hanno un'elevato potere saziante, regolano colesterolo, glicemia e favoriscono il corretto funzionamento del sistema immunitario, grazie alla presenza di clorofilla che stimola la produzione di globuli rossi. Idi stagione sono in realtà simili ad alcuni ortaggi, grazie all'elevata percentuale di acqua (80% circa) oltre che di sostanze nutritive. In cucina si prestano a preparazioni diverse, tra cui spiccano primi piatti di pasta o di riso, insalate di cereali, vellutate, minestre, zuppe, sformati e frittate. Come contorno sono perfetti in umido - sbollentati e poi cotti per una ventina di minuti in un trito di cipolla bianca ammorbidita i poco ...